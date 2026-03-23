Deslizamento de terra na ES 334 em Pancas deixa veículos atolados

Um deslizamento de terra interditou a ES 334, no trecho conhecido como Areinha, na comunidade de Vila Verde, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (23). De acordo com a Defesa Civil Municipal, a lama atingiu a rodovia após a forte chuva registrada na noite de domingo (22). Apesar do transtorno, ninguém ficou ferido.

Em vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, é possível ver carros e uma ambulância que tentaram atravessar o local, mas acabaram atolados devido ao acúmulo de barro.