Criminosos atiram de dentro de carro e matam homem na Serra

Um homem, de 27 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (5), no bairro Macafé, na Serra. A reportagem da TV Gazeta foi ao local e apurou com moradores que a vítima - que não teve o nome divulgado - não residia na região, mas que sempre ia ao bairro.
Ainda segundo os moradores, ele teria sido atingido por criminosos que estavam em um carro branco.
O pai do homem contou à reportagem da TV Gazeta que o filho é uma pessoa com deficiência intelectual e saiu de casa no fim da tarde de terça-feira sem dizer para onde iria. A vítima ainda seria usuário de drogas. A Polícia Civil vai investigar o caso.
Com informações de Vinicius Colini, da TV Gazeta