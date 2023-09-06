Criminosos atiram de dentro de carro e matam homem na Serra

Ainda segundo os moradores, ele teria sido atingido por criminosos que estavam em um carro branco.

O pai do homem contou à reportagem da TV Gazeta que o filho é uma pessoa com deficiência intelectual e saiu de casa no fim da tarde de terça-feira sem dizer para onde iria. A vítima ainda seria usuário de drogas. A Polícia Civil vai investigar o caso.