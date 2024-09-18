Criminoso invade loja e furta nove celulares em Vila Pavão; veja vídeo

Um furto a uma loja de celulares foi flagrado por uma câmera de segurança na madrugada desta quarta-feira (18), no Centro de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. As imagens (veja acima) mostram quando um indivíduo, encapuzado, com luvas e vestido com roupas escuras, usa uma enxadinha para quebrar a porta de vidro do estabelecimento e furta nove celulares em uma ação rápida por volta das 3h45, fugindo em seguida. A Polícia Militar informou, em boletim de ocorrência, que localizou o suspeito de 28 anos momentos depois, na casa da mãe dele.
Uma vizinha da loja acionou a PM após ouvir barulho do arrombamento e, depois, o alarme do estabelecimento disparando. Ela disse que olhou pela janela e viu o criminoso correr com uma mochila nas costas em direção à rodoviária de Vila Pavão.
Conforme o boletim, foram feitas buscas na região, mas o indivíduo não foi encontrado. Os militares voltaram à loja e no local obtiveram os vídeos. Segundo a PM, pessoas conseguiram identificar o suspeito, que seria conhecido na região. Com isso, os policiais foram até a casa da mãe do indivíduo, que foi localizado. Com o suspeito, os militares apreenderam os celulares furtados e a enxadinha utilizada no crime. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, com os aparelhos e a ferramenta.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que, até a publicação desta matéria, a ocorrência estava em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Regional de Nova Venécia. "Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante", finalizou.
*Com informações de Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste