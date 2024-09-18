Criminoso invade loja e furta nove celulares em Vila Pavão; veja vídeo

Uma vizinha da loja acionou a PM após ouvir barulho do arrombamento e, depois, o alarme do estabelecimento disparando. Ela disse que olhou pela janela e viu o criminoso correr com uma mochila nas costas em direção à rodoviária de Vila Pavão.

Conforme o boletim, foram feitas buscas na região, mas o indivíduo não foi encontrado. Os militares voltaram à loja e no local obtiveram os vídeos. Segundo a PM, pessoas conseguiram identificar o suspeito, que seria conhecido na região. Com isso, os policiais foram até a casa da mãe do indivíduo, que foi localizado. Com o suspeito, os militares apreenderam os celulares furtados e a enxadinha utilizada no crime. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, com os aparelhos e a ferramenta.