Coração e fígado de morto em acidente salvarão vidas em hospital de Vila Velha

O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) deu apoio na manhã desta quarta-feira (13) no transporte de um coração e um fígado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O coração foi levado para o Hospital Evangélico, em Vila Velha e, o fígado, para o Hospital Meridional em Cariacica.
Segundo informações do Notaer, as equipes médicas de Vila Velha e de Cariacica desembarcaram no campo do Estrela, no bairro Sumaré, para encontrar com a ambulância da captação. O órgão informou que coração e fígado vieram de um doador de 30 anos, sexo masculino, vítima de acidente automobilístico, que estava na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.