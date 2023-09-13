ES 488 terá trecho interditado para obras em ponte em Cachoeiro

Ponto de rodovia na ES-488 será interditado para obras Crédito: Divulgação/ DER-ES

Um trecho da ES 488 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ficará interditado por quase duas semanas, começando às 7h da próxima sexta-feira (15), com previsão de ir até as 17h do dia 27 deste mês. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o tráfego será paralisado para concretagem das estruturas de reforço e recuperação da ponte sobre o Rio Itapemirim.

O DER-ES explicou que a interdição começa no trevo de Morro Grande, na ES 482, até a intercessão com a ES 164, na localidade de Santa Rosa. O ponto de bloqueio do tráfego será no km 2,5 da ES 488, próximo à fábrica de cimento Nassau.

Os trabalhos, informou o DER , podem ser afetados pelas condições climáticas, de maneira que podem ser finalizados antes ou após a data prevista. No caso de os serviços serem finalizados antes da data prevista, a via será liberada imediatamente para tráfego.

Rotas alternativas

Rota 1 (Veículos de origem da ES 166 de Venda Nova, Castelo, BR 482 Guaçuí, Alegre): Partindo do trevo de Morro Grande com destino à BR 101, os veículos seguirão sentido São Joaquim na ES 478 por 7,1 km. Seguirão para Atílio Vivácqua na ES 489 por 11,6 km, e por último até o entroncamento com a BR 101 por mais 13,4 km.

Rota 2 (Veículos de origem BR 482 de Cachoeiro de Itapemirim): Partindo do trevo de Morro Grande com destino a BR 262, os veículos seguirão na duplicação na ES 482 até o trevo de Coutinho por 6,6 km. Em seguida, para Castelo na ES 166 por mais 20 km e, por último, para a BR 262 em Venda Nova por 39,4 km.

Rota 3 (veículos de origem ES 164 de Domingos Martins, Vargem Alta, Soturno): partindo da intercessão de Santa Rosa com destino à BR 101, os veículos seguirão sentido Frade pela Rodovia BR 482 por 8,80 km. Em seguida, pela ES 488 por 11,30 km até a BR 101.