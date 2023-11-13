Cidade do ES registra a quinta temperatura mais alta do Brasil

O município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, registrou uma das cinco maiores temperaturas no Brasil, nesta segunda-feira (13). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com a máxima de 41,6°C, a cidade foi a quinta mais quente do país, ficando atrás apenas de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul (42,2°C); Coxim, no mesmo Estado (42,0°C); São Romão, em Minas Gerais (41,9°C); e Água Clara, também em Mato Grosso do Sul (41,9°C). Os dados se referem às temperaturas registradas até às 15h.