Cavalo cai em mata-burro e bombeiros fazem resgate de 3 horas em Alegre

Um cavalo precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta quinta-feira (04), na localidade de Charqueada, em Alegre, no Caparaó, após cair em um mata-burro (uma espécie de ponte que impede a fuga do gado em propriedades rurais).
Com a queda, o animal ficou com a pata presa e foi necessário acionar o apoio de uma retroescavadeira e usar equipamentos para o corte dos ferros para liberar o animal. De acordo com os militares, o resgate durou cerca de 3 horas.
O cavalo foi içado e colocado ao lado do mata-burro. Não há informação sobre o estado de saúde do animal.