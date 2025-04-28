Homem morre após ser agredido na cabeça e casal é preso no Sul do ES

Ponto de ônibus onde homem foi agredido em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um homem de 41 anos morreu após ser agredido na cabeça em um ponto de ônibus no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (27). Dois suspeitos, um homem e uma mulher, segundo a Polícia Militar, foram detidos logo após o crime.

A polícia informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) socorreu a vítima, levando-a para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Porém, o homem não resistiu e morreu nesta segunda-feira (28). O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O suspeito confessou que cometeu o crime com a ajuda de uma mulher. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o casal foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhados ao sistema prisional.

A PC explicou que uma autuação em flagrante delito realizada na sede da Polícia Judiciária não sofre alterações. O que pode ocorrer é que, durante as investigações, a Polícia pode modificar a tipificação do crime no momento do indiciamento, considerando novas provas e análises. Neste caso, a tipificação pode ser alterada para homicídio, já que a vítima morreu após a autuação dos suspeitos.