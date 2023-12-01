Casagrande apresenta em Dubai projeto de macrodrenagem de Vila Velha

Casagrande apresenta macrodrenagem de Vila Velha na COP-28 Crédito: Giovani Pagoto

O governador Renato Casagrande iniciou sua participação na 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), conhecida como COP-28, com a apresentação das ações do governo do Espírito Santo para acabar com os alagamentos de Vila Velha. Os investimentos em macrodrenagem no município, que já conta com 12 estações de bombeamento, ultrapassam R$ 450 milhões.

O evento em Dubai, nos Emirados Árabes, começou na última quinta-feira (30) e vai até dia 12 de dezembro. No grande encontro, Casagrande também vai apresentar um programa de descarbonização da economia capixaba.

"Parte da cidade de Vila Velha fica abaixo do nível do mar, além de ser cortada por vários rios e canais. Então, além de alagar rapidamente, a água demorava a escoar. Com a implementação de estações de bombeamento, galerias, canais, diques, comportas, estamos conseguindo acabar com esse problema histórico na cidade", apontou o governador, durante o painel "Adaptação às Mudanças Climáticas: o papel dos Estados".