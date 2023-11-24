Botafogo campeão? Será que o governador Casagrande errou a previsão?

A tabela do Brasileirão: o Botafogo agora não depende mais apenas dele para chegar ao título Crédito: Divulgação

Há quase um mês, aqui na coluna , o governador Casagrande (PSB) declarou, em tom de brincadeira, mencionando a guerra em Gaza entre Israel e Hamas e a liderança do seu time no Campeonato Brasileiro naquela época: "Agora que o Botafogo vai ser campeão, o mundo vai acabar". É, mas parece o que vai acabar é o sonho do Botafogo de ser campeão.

FOGÃO CAIU PARA 2º

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o líder absoluto com 63 pontos, seguido por Botafogo (61) e Flamengo (60), que está de volta à briga pelo título faltando apenas quatro rodadas para o fim da competição.

E A GUERRA?

Parece que, felizmente, o mundo está ainda longe de acabar. Em Gaza, já tem trégua, reféns israelenses começam a ser libertados, e a gente vai levando e vivendo, apesar da devastação ambiental, da violência e da pobreza em muitas partes do mundo.

FESTA COREANA EM VILA VELHA

Neste domingo (26), das 13h às 21h, no Shopping Boulevard (Vila Velha), será realizada a 4ª Mostra Cultural Coreana. Entrada: 1 kg de alimento não-perecível. O evento é da Coreia do Sul, bem entendido, porque o camarada Kim Jong-un, do Norte, não é chegado a festas. O baixinho esquisito gosta mesmo é de tiro, porrada e bomba.

ELAS MERECEM!

Na Assembleia, a homenagem às mulheres da área da Segurança Pública Crédito: Ales

Policiais civis e militares, além de guardas municipais de Vitória, Vila Velha e Serra, receberam nesta quinta-feira (23), na Assembleia Legislativa, uma comenda inédita, dedicada às mulheres que combatem a violência doméstica, por iniciativa do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL). Ao todo, foram homenageadas 11 policiais civis, nove policiais militares e 10 guardas municipais.

A DATA COMEMORATIVA

A medalha Delegada Zoraydes Izabel Duboc foi entregue em comemoração ao Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à Violência contra a Mulher, celebrado a cada 18 de novembro, uma semana antes do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra Mulher (25 de novembro)

VIOLÊNCIA EM CASA

Em seus discursos, policiais relataram que conviveram, inclusive dentro da família, com casos de violência doméstica e que até hoje têm de lidar com violência institucional, resultado do deboche de colegas homens que desdenham a luta de equidade nas corporações.

SONHO DE CONSUMO

De acordo com o Google Trends, são variados os sonhos dos consumidores do ES na Black Friday. A partir dos resultados desta quinta-feira (23) vinculados ao tema, os produtos mais procurados foram iPhone 13 Pro Max, micro-ondas 30 litros, ar-condicionado e TV.

INTERIOR VAI ÀS COMPRAS

Os municípios que tiveram maior índice de interesse de procura, segundo os padrões do Google, estão distantes da Grande Vitória. Foram Muniz Freire, Ibiraçu, Afonso Cláudio, Piúma e Alegre.

NOVOS CONVIDADOS

Na tradicional festança que o SBT realiza anualmente em São Paulo, os convidados do Espírito Santo que compareceram não foram aqueles ligados ao Grupo João Santos (TV Tribuna), mas os vinculados à Rede Sim, comandada por Rui Baromeu.

DE OLHO NO ABONO

Após o anúncio do governo do Estado para a concessão de abono, servidores de poderes municipais, especialmente da Grande Vitória, passaram a especular se e quando os prefeitos vão fazer o mesmo tipo de benesse.

POUCOS, MAS FELIZES PARA SEMPRE

A pequena Mucurici, de 5.466 habitantes, só registrou, ao longo deste ano, 20 casamentos, segundo o Portal da Transparência do Registro Civil.

DEZEMBRO INTELIGENTE

O escritor Reinaldo Santos Neves assina mais um romance. “A Morte em V.” será lançado dia 7 de dezembro, às 19h, na Biblioteca Pública Estadual na Praia do Suá.

NOVEMBRO INTELIGENTE

Quem também lança livro novo é Getúlio Pereira Neves. Na próxima terça (28), às 19h, também na Biblioteca Pública Estadual, ele estará autografando “Às Margens do Rio Escuro (crônica de Ticumbi)”. No lançamento, a escritora Bernadette Lyra falará sobre sua terra natal, Conceição da Barra, cidade onde se passa o romance. Dois dias depois (30), no mesmo horário e local, Rita Maia lança "A Poética da Existência em Italo Calvino", marcando o centenário de nascimento do escritor cubano-italiano.

COMUNISTAS, UNI-VOS!

O PCdoB, que tem como um dos seus destaques no Estado o ex-secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes, até agora não atualizou seu diretório partidário estadual no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

TOPAS?

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) anda sondando potenciais candidatos a vice na sua possível candidatura à Prefeitura de Vitória?

QUEM AMA, CUIDA

O Ministério Público Estadual encaminhou à Prefeitura de Vitória recomendação para melhor atendimento à população de rua ao longo destes dias de calor extremo.

ALÔ, CONVENTO DA PENHA