Grupo João Santos consegue retirar seus imóveis de leilão no ES

O juiz federal Ronald Krüger Rodor atendeu solicitação da Itabira Agro Industrial, confirmada por posicionamento favorável do procurador da Fazenda Nacional, Gabriel de Toledo e Souza, e suspendeu o leilão de seus imóveis em Cachoeiro de Itapemirim
. A Itabira integra o Grupo João Santos, que está em recuperação judicial.
Conforme a coluna informou na semana passada
, a Justiça Federal em Vitória iria leiloar, na próxima quarta-feira (29), um imóvel avaliado em R$ 24,4 milhões em Cachoeiro de Itapemirim. O lote consiste em conjuntos de casas geminadas, um galpão com 2.774 m² e um terreno de 34.000 m², localizados na Rua Moreira e Beco do Costa, às margens do Rio Itapemirim.
Os imóveis estavam sendo levados a leilão em meio a um acordo firmado com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para recuperação tributária de R$ 11 bilhões.
Conforme advogados e procuradores sustentaram em seus requerimentos, o Grupo João Santos e a PGFN já celebraram acordo para quitação dos créditos constantes nos autos e em todas as execuções fiscais envolvendo o conglomerado.
Segundo a assessoria jurídica do Grupo João Santos (dono da Cimento Nassau), o acordo, firmado em agosto deste ano, é considerado o maior da história do país envolvendo transações tributárias, permitindo a regularização de dívidas de aproximadamente R$ 11 bilhões, sendo R$ 270 milhões referentes a créditos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
.
“As demandas relativas ao leilão suspenso pelo juiz federal Ronald Krüger Rodor são anteriores ao processo de recuperação judicial do Grupo João Santos e à transação firmada com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”, diz nota enviada pela assessoria do Grupo.
A nota prossegue afirmando que o conglomerado vai respeitar os compromissos assumidos com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional: “O Grupo João Santos declara seguir firme em seu processo de soerguimento econômico de sua indústria, respeitando estritamente não só os compromissos firmados com a PGFN, mas sobretudo os interesses dos mais de 20 mil funcionários e ex-funcionários que serão beneficiados com a regularização de dívidas de FGTS das empresas do Grupo, que atuam em oito estados”.