Vaca da CowParade é arrematada por R$ 20 mil em leilão no ES

“Preciosa”, da artista plástica Ângela Gomes, ficou exposta em frente à igrejinha do Rosário, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Mônica Zorzanelli

“Preciosa”, da artista plástica Ângela Gomes, foi a vaquinha mais desejada e acabou sendo arrematada por R$ 20 mil, a de maior valor no leilão beneficente da CowParade, realizado na noite desta quinta-feira (9), em Vitória

O empresário, que se casou com um terno multicolorido assinado por Ivan Aguilar e que chamou atenção na megafesta, não se contentou com apenas uma vaca. Nesta sexta-feira (10), Torezani arrematou outra escultura, pelo valor mínimo de R$ 7 mil.

Valdecir e Geise Torezani celebram casamento com festão em Vitória: ele arrematou duas vacas, no valor total de R$ 27 mil Crédito: KD Imagem

Das 61 vacas da CowParade que foram a leilão no espaço Patrick Ribeiro, 24 foram arrematadas, gerando cerca de R$ 200 mil de arrecadação. A renda do pregão será revertida para três entidades beneficentes: a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC) e a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC).

“Nem que a Vaca Voe”, de Ivan Coelho, também rendeu uma boa disputa, e o vencedor ofereceu R$ 14 mil pela obra de arte. A vaquinha "Cidade City Cité", de Camila Maria Grijó, Caio Lessa e alunos da Escola Americana de Vitória, foi vendida por R$ 9,5 mil.

A vaca dourada “Proclamação”, de Kleber Galvêas, foi um dos destaques do leilão com seu manto de flores coloridas e foi arrematada por R$ 9 mil, o quarto item mais valioso do certame.

A organização da CowParade vai disponibilizar as 37 vacas não leiloadas no site do evento até o dia 25 de novembro, pelo lance mínimo de R$ 7 mil. A intenção é aumentar em pelo menos 30% o valor destinado às instituições. As compras poderão ser feitas pelo site www.cowparade.com.br

Até o dia 25 de novembro, parte das esculturas, assinadas por alguns dos principais artistas capixabas, estará disponível para aquisição na plataforma do leiloeiro Roberto Magalhães Gouvêa ( https://www.rmgouvealeiloes.com.br/ ).

A maioria das 24 vaquinhas arrematadas vai ficar no Espírito Santo, nas cidades de Vitória, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim.