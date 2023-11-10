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Leonel Ximenes

Vaca da CowParade é arrematada por R$ 20 mil em leilão no ES

Toda a renda do pregão - cerca de R$ 200 mil - será destinada a três entidades beneficentes do Espírito Santo

Públicado em 

10 nov 2023 às 16:46
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

“Preciosa”, da artista plástica Ângela Gomes, ficou exposta em frente à igrejinha do Rosário, na Prainha, em Vila Velha
“Preciosa”, da artista plástica Ângela Gomes, ficou exposta em frente à igrejinha do Rosário, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Mônica Zorzanelli
“Preciosa”, da artista plástica Ângela Gomes, foi a vaquinha mais desejada e acabou sendo arrematada por R$ 20 mil, a de maior valor no leilão beneficente da CowParade, realizado na noite desta quinta-feira (9), em Vitória.
A “Preciosa” foi arrematada pelo empresário capixaba Valdecir Torezani, que causou furor, no dia 28 de outubro, ao promover uma festança no seu casamento com Geise Torezani, prestigiado por cerca de 800 convidados em um tradicional bufê em Vitória.
O empresário, que se casou com um terno multicolorido assinado por Ivan Aguilar e que chamou atenção na megafesta, não se contentou com apenas uma vaca. Nesta sexta-feira (10), Torezani arrematou outra escultura, pelo valor mínimo de R$ 7 mil.
Valdecir e Geise Torezani celebram casamento com festão em Vitória
Valdecir e Geise Torezani celebram casamento com festão em Vitória: ele arrematou duas vacas, no valor total de R$ 27 mil Crédito: KD Imagem
Das 61 vacas da CowParade que foram a leilão no espaço Patrick Ribeiro, 24 foram arrematadas, gerando cerca de R$ 200 mil de arrecadação. A renda do pregão será revertida para três entidades beneficentes: a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC) e a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC).
“Nem que a Vaca Voe”, de Ivan Coelho, também rendeu uma boa disputa, e o vencedor ofereceu R$ 14 mil pela obra de arte. A vaquinha "Cidade City Cité", de Camila Maria Grijó, Caio Lessa e alunos da Escola Americana de Vitória, foi vendida por R$ 9,5 mil.
A vaca dourada “Proclamação”, de Kleber Galvêas, foi um dos destaques do leilão com seu manto de flores coloridas e foi arrematada por R$ 9 mil, o quarto item mais valioso do certame.

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A organização da CowParade vai disponibilizar as 37 vacas não leiloadas no site do evento até o dia 25 de novembro, pelo lance mínimo de R$ 7 mil. A intenção é aumentar em pelo menos 30% o valor destinado às instituições. As compras poderão ser feitas pelo site www.cowparade.com.br.
Até o dia 25 de novembro, parte das esculturas, assinadas por alguns dos principais artistas capixabas, estará disponível para aquisição na plataforma do leiloeiro Roberto Magalhães Gouvêa (https://www.rmgouvealeiloes.com.br/).
A maioria das 24 vaquinhas arrematadas vai ficar no Espírito Santo, nas cidades de Vitória, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim.

Correção

10/11/2023 - 5:33
A assessoria da CowParade corrigiu uma informação incorreta que repassou para a coluna. Na realidade,  a vaca dourada “Proclamação”, de Kleber Galvêas, foi a quarta de maior valor do leilão, e não a terceira, como publicado na primeira versão deste texto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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