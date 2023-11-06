Beija-flor Estrelinha-ametista (Calliphlox amethystina) Crédito: Vicente Villas

Nas últimas semanas, membros do Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES) encontraram, com seus olhares atentos, vários beija-flores em Vitória, mais precisamente na restinga da Praia de Camburi

O mais interessante, segundo Régis Silotti, observador ativo do COA-ES, foi a diversidade de espécies atraídas pelas pequenas flores dos camarás (Lantana camara). Foram avistados o Colibri (Colibri serrirostris), o Estrelinha Ametista (Calliphlox amethystina), o Beija-Flor-Vermelho (Chrysolampis mosquitos) e também o residente Beija-Flor-Tesoura (Eupetomena macroura).

Florisuga fusca) no Parque Pedra da Cebola. Outra espécie rara na cidade de Vitória e que apareceu nesses dias foi o Beija-Flor-Preto () no Parque Pedra da Cebola.

Chrysolampis mosquitos) e Beija-Flor-Preto (Florisuga fusca). Os achados - destaca o especialista - foram relevantes em termos ornitológicos para a cidade de Vitória, proporcionando dois novos registros (os chamados lifers) para a capital capixaba na plataforma digital Wikiaves (referência no registro de aves brasileiras), com as espécies Beija-Flor-Vermelho () e Beija-Flor-Preto ().

E por que tantos beija-flores - alguns raros - estão aparecendo em Vitória ultimamente? “Os registros mostram a importância de se preservar a restinga halófila-psamófila, uma vegetação baixa e rasteira de até um metro de altura, local de alimentação e descanso da avifauna”, explica.

“O interessante foi a forma de recuperação da restinga, ou seja, usar espécies de restinga halófila-psamófila, que é baixa e rasteira, com flores e frutos para atrair animais”, elogia Régis.

RESTINGA DE CAMBURI É PROTEGIDA

A restinga de Camburi é classificada como Zona de Proteção Ambiental 3 (ZPA3), o que tem favorecido a preservação da vegetação e, claro, a atração das aves.

Por que Vitória tem atraído tantos beija-flores raros ultimamente?

As ZPA 3 são áreas com características ambientais relevantes, destinadas à recuperação e conservação dos recursos naturais e paisagísticos, cujo uso e ocupação do solo devem ser controlados de forma a assegurar a qualidade ambiental.

Podem ser utilizadas para fins de pesquisa científica, monitoramento e educação ambiental, recreação, realização de eventos culturais e esportivos e atividades de apoio ao turismo.

PAIXÃO POR AVES DESDE CRIANÇA

A paixão por fotografar aves não tem idade. A imagem do Beija-flor Estrelinha-ametista, publicada na galeria de fotos desta matéria, por exemplo, foi feita por Vicente Villas, um menino de apenas 7 anos que sabe tudo de aves.

Vicente Villas, observador de aves Crédito: Divulgação