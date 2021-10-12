Poucas&Boas: Pássaro raro aparece em parque de Vitória

O pássaro Príncipe fotografado no Parque da Pedra da Cebola Crédito: Mário Candeias

Pyrocephalus rubinus) foi visto e fotografado exaustivamente no dia 28 de setembro no Parque da Pedra da Cebola, em Ele fez a alegria dos observadores de pássaros. O pássaro Príncipe () foi visto e fotografado exaustivamente no dia 28 de setembro no Parque da Pedra da Cebola, em Vitória . Espécie migratória, passa o inverno no Sudeste e retorna no verão para o Sul do Brasil. Na época reprodutiva, adquire uma plumagem nupcial de vermelho intenso que justifica seu nome. Também é conhecido pelo nome de papa-moscas-vermelho, mãe-do-sol (no interior de São Paulo ) e coração-de-boi (em algumas cidades de Minas Gerais ).

DEIXOU SAUDADES

Príncipe Dom Juan Pablo Rubinus foi o nome escolhido pelo Clube dos Observadores de Aves (COA) do Espírito Santo para batizar a ave, que da mesma forma que chegou, discretamente e sem alarde, foi embora silenciosamente deixando muita saudade aos seus admiradores na capital capixaba. “Passou um período por aqui e despediu-se de todos. Talvez, só o veremos novamente no ano que vem”, lamenta Victor Biasutti, membro do COA.

ATENDIMENTO GRATUITO AOS PETS

A Prefeitura de Vitória e a Faculdade Multivix, em Goiabeiras, vão fazer uma parceria que prevê a realização de 100 procedimentos de castração de cães e gatos, de 100 atendimentos clínicos e 40 exames de imagem por ano.

A FORÇA DO IFES

O Ifes figura entre as 50 instituições que mais registraram pedidos de Propriedade Intelectual no último ano, segundo ranking lançado nesta semana pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Com 14 depósitos de patentes de invenção, o Ifes aparece à frente de institutos renomados, como o Instituto Militar de Engenharia (IME), a Fundação Oswaldo Cruz e a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer).

SHOPPING CONCORRE A PRÊMIO

O Shopping Vitória é finalista do Prêmio Abrasce 2021, a maior premiação do setor de shopping centers na América Latina. O prêmio reconhece os melhores projetos desenvolvidos por shoppings de todo o Brasil. O programa selecionado do Shopping Vitória é da área de segurança.

É SEGREDO

Nos corredores da Arquidiocese de Vitória só se fala numa eventual nomeação do padre Jorge Campos para bispo. Está todo mundo de olho no Vaticano, de onde vem esse tipo de anúncio.

MICHELLE BOLSONARO CONCORDA

A Caixa afirma que é uma das marcas mais fortes e valiosas do país.

POR QUE PARARAM?

Assembleia, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do E e Prefeituras de Vila Velha, Cariacica e Serra, entre outras, não trabalharam nesta segunda (11), mas ninguém sabe exatamente por quê. Transformaram o feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta terça (12), em Santa Semana.

ÁGUA NA RELAÇÃO

A chuva é sempre bem-vinda, mas para alguns prefeitos, representa pesadelos e noites maldormidas.

O GUARDIÃO DA FLORESTA

Será lançado durante uma live no próximo dia 19, às 18h30, o livro "Ruschi: o guardião da floresta", coordenado pelo editor Antônio de Pádua Gurgel. A edição é bilíngue (português/inglês). O livro pode ser adquirido pelo site www.paduagurgel.com.br ou diretamente na editora Pro Texto Comunicação e Cultura ( [email protected] (27) 3225-9400 ou (27) 99866-4090).

ASSEMBLEIA CRIATIVA

Três cidades capixabas estão perto de conquistar títulos conferidos pela Assembleia Legislativa. São José do Calçado será declarada “Cidade dos Escritores”; Piúma será a “Cidade das Conchas”; e Rio Bananal, a “Jerusalém Capixaba”, por causa da encenação da Paixão de Cristo na Cidade.

A SOCIEDADE DA INTOLERÂNCIA

A maioria curtiu e elogiou, mas teve internauta que atacou o governador Casagrande (PSB) por ele ter postado em suas redes sociais uma foto da sua mãe com um irmão dela, no interior de Minas Gerais. Uma simples imagem de alegria em família… Que sociedade é esta, gente?

MAIS CONTAMINAÇÕES

Jardim Camburi já passou dos 10 mil casos confirmados de Covid-19. São exatos 10.206, segundo painel da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) atualizado até esta segunda-feira (11). Aliás, redutos da classe média de Vitória e Vila Velha lideram as estatísticas de contaminação: pela ordem, seguem Praia da Costa (8.471), Jardim da Penha (5.775), Praia de Itaparica (4.851), Itapoã (4.702) e Praia do Canto (4.471).

MAIS ÓBITOS

Em relação aos óbitos pelo coronavírus, os bairros são praticamente os mesmos do item contaminação, mas algumas posições são invertidas. Lidera a lista a Praia da Costa, com 168 casos fatais, em seguida vêm Jardim Camburi (120), Jardim da Penha (96), Itapoã (89), Praia de Itaparica (87) e Alto Lage, em Cariacica, e Praia do Canto, com 80 casos, cada.

MAIS CASOS ATIVOS

E em relação aos casos ativos, quatro bairros de Cariacica lideram o ranking. Nova Rosa da Penha está em primeiro com 132 casos, Campo Grande tem 120, Alto Laje e o “não encontrado”, de acordo com a classificação da Sesa, têm 104. Em quinto lugar aparece uma região do interior, em Alegre, que está com 101 casos ativos.

VÁ NA PAZ

Morreu neste domingo (10), de ataque cardíaco, o professor Aurélio Bolsanello, um dos maiores especialistas em genética do país. Deixou dezenas de livros e trabalhos científicos publicados, viúva e dois filhos. Nascido em Castelo (ES) há 90 anos, ele foi sepultado nesta segunda (11) em Curitiba (PR), cidade onde vivia.

ALÔ, PAULO GUEDES!