Prefeitura de Vitória antecipa 13° salário. Veja o cronograma

A Prefeitura de Vitória
vai antecipar o pagamento integral do 13º salário dos servidores ativos para esta quinta-feira (23), inicialmente previsto para 20 de dezembro. Já os inativos vão receber nesta sexta (24). A medida, segundo a PMV, vai injetar mais de R$ 80,7 milhões na economia.
Serão beneficiados com a medida 11,5 mil servidores ativos e 6 mil inativos. “A antecipação do pagamento do 13º, adotada pelo terceiro ano consecutivo, vai valorizar o comércio e trazer movimentação, dando estabilidade para o servidor planejar e para adquirir as compras de final de ano, e tudo isso tem consequências na economia e na geração de renda”, diz o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).
No mês passado, o tíquete-alimentação teve um aumento de 20%, totalizando 106% desde o início da atual gestão. E a PMV, conforme publicado na coluna
, também concedeu bonificação por desempenho para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação (Seme).