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Leonel Ximenes

Prefeitura de Vitória antecipa 13° salário. Veja o cronograma

Segundo a PMV, medida vai injetar mais de R$ 80,7 milhões na economia

Públicado em 

21 nov 2023 às 11:34
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Salário mínimo no Brasil, notas de dinheiro
Serão beneficiados com a antecipação do 13º salário 11,5 mil servidores ativos e 6 mil inativos Crédito: Divulgação
Prefeitura de Vitória vai antecipar o pagamento integral do 13º salário dos servidores ativos para esta quinta-feira (23), inicialmente previsto para 20 de dezembro. Já os inativos vão receber nesta sexta (24). A medida, segundo a PMV, vai injetar mais de R$ 80,7 milhões na economia.
Serão beneficiados com a medida 11,5 mil servidores ativos e 6 mil inativos. “A antecipação do pagamento do 13º, adotada pelo terceiro ano consecutivo, vai valorizar o comércio e trazer movimentação, dando estabilidade para o servidor planejar e para adquirir as compras de final de ano, e tudo isso tem consequências na economia e na geração de renda”, diz o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).
No mês passado, o tíquete-alimentação teve um aumento de 20%, totalizando 106% desde o início da atual gestão. E a PMV, conforme publicado na coluna,  também concedeu bonificação por desempenho para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação (Seme).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória servidores 13º Salário
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