Prefeitura de Vitória antecipa 13° salário. Veja o cronograma

Serão beneficiados com a medida 11,5 mil servidores ativos e 6 mil inativos. “A antecipação do pagamento do 13º, adotada pelo terceiro ano consecutivo, vai valorizar o comércio e trazer movimentação, dando estabilidade para o servidor planejar e para adquirir as compras de final de ano, e tudo isso tem consequências na economia e na geração de renda”, diz o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).