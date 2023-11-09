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Leonel Ximenes

Vitória pagará R$ 3 mil de bônus a 2.856 servidores. Saiba quem receberá

Pagamento já será realizado nesta sexta-feira (10)

Públicado em 

09 nov 2023 às 10:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Prefeitura Municipal de Vitória - Editoria: Política - GZ
 Sede da Prefeitura Municipal de Vitória: incentivo aos servidores da Saúde Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta sexta-feira (10), será realizado o pagamento da bonificação para os servidores da Saúde da Prefeitura de Vitória, no valor de até R$ 3 mil, com a finalidade de implantação e desenvolvimento inicial do Programa de Inovação e Qualidade da Saúde de Vitória - Provix. Serão beneficiados 2.856 servidores do setor. No total, a PMV vai gastar R$ 8.568.000,00 com o incentivo que será pago amanhã.
O Provix propõe o incentivo aos servidores para a melhoria dos indicadores e metas, com o intuito de aumentar a eficiência dos serviços e a qualidade na oferta de serviços de saúde. "O valor da bonificação pode chegar até R$ 9 mil, por ano", calcula a secretária municipal de Saúde, Magda Lamborghini.

COMO É A BONIFICAÇÃO

A bonificação por resultados será paga aos servidores que ocupam cargos efetivos, celetistas, em designação temporária, comissionados ou que estejam cedidos para a Secretaria Municipal de Saúde, e será aplicada ao final de cada ciclo de resultados.
O valor da bonificação respeitará o cumprimento de indicadores previamente estabelecidos, conforme Decreto nº 23.020, de 7 de novembro de 2023.
Ao final de cada quadrimestre, com base no resultado da avaliação dos indicadores e metas, a bonificação será calculada e paga a cada servidor, de forma proporcional aos dias efetivamente trabalhados no respectivo quadrimestre.
Serão analisados quatro indicadores: 1) acolhimento nos serviços de saúde; 2) tempo de espera dos atendimentos nos pronto-atendimentos; 3) cobertura vacinal em menores de 1 ano; 4) falta de assiduidade ou pontualidade (absenteísmo) do usuário às consultas na atenção ambulatorial especializada.

OS VALORES

Será pago o valor de R$ 3 mil de bonificação ao servidor que atingir pontuação entre 9 e 10 (ótimo); R$ 2,5 mil de bonificação ao atingir a pontuação entre 8 e 8.9 (bom); R$ 2 mil de bonificação ao atingir pontuação entre 6 e 7.9 (regular) e, se a pontuação for entre 4 e 5.9 (ruim), não há pagamento de bonificação. Nesta sexta (10), os 2.856 servidores receberão o valor máximo do incentivo: R$ 3 mil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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