Vitória pagará R$ 3 mil de bônus a 2.856 servidores. Saiba quem receberá

Sede da Prefeitura Municipal de Vitória: incentivo aos servidores da Saúde Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesta sexta-feira (10), será realizado o pagamento da bonificação para os servidores da Saúde da Prefeitura de Vitória , no valor de até R$ 3 mil, com a finalidade de implantação e desenvolvimento inicial do Programa de Inovação e Qualidade da Saúde de Vitória - Provix. Serão beneficiados 2.856 servidores do setor. No total, a PMV vai gastar R$ 8.568.000,00 com o incentivo que será pago amanhã.

O Provix propõe o incentivo aos servidores para a melhoria dos indicadores e metas, com o intuito de aumentar a eficiência dos serviços e a qualidade na oferta de serviços de saúde. "O valor da bonificação pode chegar até R$ 9 mil, por ano", calcula a secretária municipal de Saúde, Magda Lamborghini.

COMO É A BONIFICAÇÃO

A bonificação por resultados será paga aos servidores que ocupam cargos efetivos, celetistas, em designação temporária, comissionados ou que estejam cedidos para a Secretaria Municipal de Saúde, e será aplicada ao final de cada ciclo de resultados.

O valor da bonificação respeitará o cumprimento de indicadores previamente estabelecidos, conforme Decreto nº 23.020, de 7 de novembro de 2023.

Ao final de cada quadrimestre, com base no resultado da avaliação dos indicadores e metas, a bonificação será calculada e paga a cada servidor, de forma proporcional aos dias efetivamente trabalhados no respectivo quadrimestre.

Serão analisados quatro indicadores: 1) acolhimento nos serviços de saúde; 2) tempo de espera dos atendimentos nos pronto-atendimentos; 3) cobertura vacinal em menores de 1 ano; 4) falta de assiduidade ou pontualidade (absenteísmo) do usuário às consultas na atenção ambulatorial especializada.

OS VALORES