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Leonel Ximenes

Imóveis do Grupo João Santos e de fábrica na Serra vão a leilão no ES

Pertencente à Itabira Agro Industrial S/A, bem mais valioso está avaliado em R$ 24,4 milhões

Públicado em 

17 nov 2023 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imóvel pertencente ao Grupo João Santos em Cachoeiro de Itapemirim
Imóvel pertencente ao Grupo João Santos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Dois imóveis pertencentes à fábrica de refrigerantes Uai, na Serra, são algumas das estrelas do leilão da Justiça Federal de Vitória que será realizado no próximo dia 29 pelo site www.hdleiloes.com.br. Entre os mais de 20 lotes de imóveis que serão oferecidos no pregão, dois pertencem à empresa de bebidas e vão ser leiloados mais uma vez - nas vezes anteriores houve acordo e os bens não foram colocados à venda.
O primeiro imóvel anexo à fábrica - que está em plena atividade - é uma edificação de 4.035 m² em um terreno com 6.110 m², localizado na Rua Alberto Sartório, em Portal de Jacaraípe. No mesmo endereço, o segundo bem da empresa consiste em um galpão de 890 m² e terreno de 4.980 m². Segundo a leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, todos os imóveis contam com benfeitorias e estão em bom estado. A fábrica de refrigerantes continua operando normalmente e não está sendo leiloada.

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Os dois lotes, juntos, estão avaliados em pouco mais de R$ 13,8 milhões, podendo ser arrematados por pouco mais de R$ 6,9 milhões. Caso sejam adquiridos separadamente, o primeiro lote está avaliado em R$ 7,4 milhões e poderá ser arrematado por R$ 3,7 milhões. Já o segundo, avaliado em pouco mais de R$ 6,4 milhões, poderá ser adquirido por pouco mais de R$ 3,2 milhões.
Ao todo, serão leiloados mais de 55 lotes, incluindo imóveis, veículos e outros bens em cidades do Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais.

O BEM MAIS VALIOSO: R$ 24,4 MILHÕES

Em Cachoeiro de Itapemirim está o bem mais valioso do leilão: pouco mais de R$ 24,4 milhões, que poderá ser arrematado por cerca de R$ 12,2 milhões. O lote consiste em conjuntos de casas geminadas, um galpão com 2.774 m² e um terreno de 34.000 m², localizados na Rua Moreira e Beco do Costa, às margens do Rio Itapemirim.

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Pertencentes à Itabira Agro Industrial S/A, do grupo João Santos (dono da Cimento Nassau), os imóveis estão sendo levados a leilão em meio a um acordo firmado com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para recuperação tributária de R$ 11 bilhões.
Outra atração do pregão é um hotel-fazenda em Guarapari localizado em um sítio com 15 hectares, com terras de pastagem, na BR-101, Km 326 Norte, na localidade de Iguapé. O imóvel possui 64 suítes, restaurante, bar e salão de festas, entre outras benfeitorias com 3.200 m².
Hotel-fazenda em Guarapari
Hotel-fazenda em Guarapari Crédito: Divulgação
Com possibilidade de ser arrematado por pouco mais de R$ 4,2 milhões, o bem foi avaliado em pouco mais de R$ 8,5 milhões. Também serão leiloados imóveis em Vitória, Cariacica, Colatina, Linhares, Dores do Rio Preto, São Bernardo do Campo (SP) e Cachoeira de Pajeú (MG).
A listagem completa dos bens e possibilidades de parcelamento estão no site da leiloeira, onde também é possível realizar o cadastro para participação e oferta de lances eletrônicos, em até 24 horas antes do leilão: www.hdleiloes.com.br.
O primeiro encerramento será às 9h e o segundo, às 10h. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo mesmo site ou então pelo telefone 0800-707-9272.

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Correção

17/11/2023 - 1:54
A fábrica de refrigerantes Uai - que está operando normalmente - não está sendo leiloada, conforme informado na primeira versão deste texto. O pregão diz respeito a dois imóveis pertencentes à empresa e que estão anexos à indústria de bebidas, na Serra. O texto foi atualizado.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim Guarapari leilão Serra Justiça Federal
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