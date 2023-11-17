Imóveis do Grupo João Santos e de fábrica na Serra vão a leilão no ES

Imóvel pertencente ao Grupo João Santos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Dois imóveis pertencentes à fábrica de refrigerantes Uai, na Serra , são algumas das estrelas do leilão da Justiça Federal de Vitória que será realizado no próximo dia 29 pelo site www.hdleiloes.com.br . Entre os mais de 20 lotes de imóveis que serão oferecidos no pregão, dois pertencem à empresa de bebidas e vão ser leiloados mais uma vez - nas vezes anteriores houve acordo e os bens não foram colocados à venda.

O primeiro imóvel anexo à fábrica - que está em plena atividade - é uma edificação de 4.035 m² em um terreno com 6.110 m², localizado na Rua Alberto Sartório, em Portal de Jacaraípe. No mesmo endereço, o segundo bem da empresa consiste em um galpão de 890 m² e terreno de 4.980 m². Segundo a leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, todos os imóveis contam com benfeitorias e estão em bom estado. A fábrica de refrigerantes continua operando normalmente e não está sendo leiloada.

Os dois lotes, juntos, estão avaliados em pouco mais de R$ 13,8 milhões, podendo ser arrematados por pouco mais de R$ 6,9 milhões. Caso sejam adquiridos separadamente, o primeiro lote está avaliado em R$ 7,4 milhões e poderá ser arrematado por R$ 3,7 milhões. Já o segundo, avaliado em pouco mais de R$ 6,4 milhões, poderá ser adquirido por pouco mais de R$ 3,2 milhões.

Ao todo, serão leiloados mais de 55 lotes, incluindo imóveis, veículos e outros bens em cidades do Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais.

O BEM MAIS VALIOSO: R$ 24,4 MILHÕES

Em Cachoeiro de Itapemirim está o bem mais valioso do leilão: pouco mais de R$ 24,4 milhões, que poderá ser arrematado por cerca de R$ 12,2 milhões. O lote consiste em conjuntos de casas geminadas, um galpão com 2.774 m² e um terreno de 34.000 m², localizados na Rua Moreira e Beco do Costa, às margens do Rio Itapemirim.

Pertencentes à Itabira Agro Industrial S/A, do grupo João Santos (dono da Cimento Nassau), os imóveis estão sendo levados a leilão em meio a um acordo firmado com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para recuperação tributária de R$ 11 bilhões.

Outra atração do pregão é um hotel-fazenda em Guarapari localizado em um sítio com 15 hectares, com terras de pastagem, na BR-101, Km 326 Norte, na localidade de Iguapé. O imóvel possui 64 suítes, restaurante, bar e salão de festas, entre outras benfeitorias com 3.200 m².

Hotel-fazenda em Guarapari Crédito: Divulgação

Com possibilidade de ser arrematado por pouco mais de R$ 4,2 milhões, o bem foi avaliado em pouco mais de R$ 8,5 milhões. Também serão leiloados imóveis em Vitória, Cariacica, Colatina, Linhares, Dores do Rio Preto, São Bernardo do Campo (SP) e Cachoeira de Pajeú (MG).

A listagem completa dos bens e possibilidades de parcelamento estão no site da leiloeira, onde também é possível realizar o cadastro para participação e oferta de lances eletrônicos, em até 24 horas antes do leilão: www.hdleiloes.com.br.

O primeiro encerramento será às 9h e o segundo, às 10h. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo mesmo site ou então pelo telefone 0800-707-9272.