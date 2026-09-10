Carro pega fogo e fica totalmente destruído em Vila Velha; vídeo

Um carro, modelo Fiat Palio, pegou fogo e ficou destruído na manhã desta quinta (10) no bairro Alvorada, em Vila Velha. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, uma mulher e a filha, de 2 anos, estavam dentro do veículo quando o incêndio começou. Ninguém ficou ferido.





Um morador contou que ouviu uma explosão e, ao olhar pela varanda, viu o veículo já em chamas. A mãe e a criança conseguiram sair do carro antes que as chamas se espalhassem.

A proprietária informou que perdeu documentos que estavam dentro do veículo.





* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.