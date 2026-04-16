Carro invade imóvel em acidente no bairro Santa Mônica em Guarapari

Um carro invadiu um imóvel inabitado no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (16). Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo sai da pista e atinge a porta de vidro do local. Após isso, o carro bateu em uma coluna da estrutura. (Veja acima)





Segundo a Polícia Militar, o homem que conduzia o veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas afirmou que havia ingerido bebida alcoólica, além de ter apresentado sinais visíveis de embriaguez. Ele ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do Samu/192 e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.





A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Guarapari e que não possui mais detalhes sobre a possível autuação do condutor.