Carro fica de rodas para cima após acidente em Boa Esperança

Um carro ficou de rodas para cima em uma plantação de mamão, na rodovia ES 315, após um acidente na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, o motorista, que não teve a identidade informada, chegou a ficar preso no interior do veículo.
O carro foi suspenso com a ajuda de populares e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Logo depois, eles conseguiram abrir a porta do e retirar a vítima, que foi socorrida. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde do motorista.