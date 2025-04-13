Carretas pegam fogo após acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Uma briga entre um ex-casal no Bairro da Penha, em Vitória, terminou com os dois feridos, sendo um deles em estado grave. A Polícia Militar esteve na manhã deste sábado (18) no local da discussão e verificou que a situação ocorreu quando uma mulher foi buscar os filhos num endereço não informado.





Os dois causaram lesões recíprocas, mas o homem acabou com perfurações mais sérias. Por causa do estado de saúde mais delicado, ele precisou ser intubado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba.





Já a mulher recebeu atendimento médico no Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). Não há informação sobre qual objeto foi usado para ferir o homem. Nem se alguém foi autuado pelo caso.