Carreta com refrigerantes tomba e deixa 2 feridos na BR 101 em Anchieta

Uma carreta carregada com refrigerantes tombou na madrugada desta sexta-feira (12), no km 358 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, e duas pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a manhã houve interdição parcial para a retirada do veículo, com trânsito fluindo em pare e siga, mas a pista já foi totalmente liberada.
A PRF disse que o tombamento ocorreu por volta de 1h30, e a carreta ocupou o acostamento da via no sentido decrescente. Segundo a corporação, as duas vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), em Vitória, por uma ambulância da Eco101 – concessionária que administra a via.