Carreta com refrigerantes tomba e deixa 2 feridos na BR 101 em Anchieta

Uma carreta carregada com refrigerantes tombou na madrugada desta sexta-feira (12), no km 358 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, e duas pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a manhã houve interdição parcial para a retirada do veículo, com trânsito fluindo em pare e siga, mas a pista já foi totalmente liberada.