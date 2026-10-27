Caminhão com adubo tomba e provoca congestionamento na Rodovia do Contorno

Um jovem de 22 anos morreu em um acidente de carro na tarde desta segunda-feira (26), na comunidade de Assunta, na comunidade de São João, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele era passageiro do veículo. Motorista, de 19 anos, foi preso.





Quando os militares chegaram ao local, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já prestavam atendimento à vítima, que morreu no local. As causas do acidente não foram divulgadas.





De acordo com a PM, pessoas que estavam na região relataram que o motorista havia deixado o local em estado de choque. Posteriormente, os policiais receberam a informação de que ele havia sido socorrido ao Pronto Atendimento de Alfredo Chaves.





Após receber atendimento médico, o motorista fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Em seguida, foi conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.





A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na modalidade equiparada. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.