Caminhão com adubo tomba e provoca congestionamento na Rodovia do Contorno

Um caminhão carregado de adubo tombou na manhã desta terça-feira (27), na Rodovia do Contorno, na Serra. Segundo a Ecovias Capixaba, ninguém ficou ferido. As faixas no sentido Carapina precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência, mas foram liberadas às 14h34.
Apesar da liberação, o trânsito ainda apresentava bastante lentidão no sentido Carapina no fim da tarde. Segundo relatos de leitores de A Gazeta e informações de aplicativos de mobilidade, a retenção começava nas proximidades da empresa Perfilados Rio Doce, na Serra, e se estendia até a altura do bairro Tabajara, em Cariacica.