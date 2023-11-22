Calorão volta antes da chegada de nova frente fria ao Espírito Santo

Tempo chuvoso na Avenida Beira Mar, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo será atingido por uma nova frente fria no fim de semana e novembro deve terminar chuvoso em todo o Estado. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o tempo deve começar a mudar no sábado (25). Antes disso, as temperaturas voltam a subir no Estado e podem ultrapassar os 38 °C.

O informativo meteorológico do Inmet, com a previsão do tempo no Brasil até o dia 27 de novembro, mostra que, nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, há possibilidade de chuvas intensas que devem ultrapassar 90 mm, especialmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Espírito Santo.

Na sexta-feira (24), antes da frente fria chegar, as temperaturas podem ultrapassar os 34 °C no centro e norte do país, sendo superior a 38 °C em áreas de Minas Gerais, Pará, Maranhão, Piauí e Espírito Santo.