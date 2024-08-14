Briga entre passageiros no Aeroporto de Vitória atrasa voo para SP

Em entrevista ao g1 ES, o empresário Felipe Campello, que fez a viagem para São Paulo, contou que a confusão começou pouco antes das 19h30 por problemas relacionados a bagagem. Um dos passageiros não poderia levar a mala, por isso criou o tumulto. O homem teria atrapalhado o embarque por cerca de 30 minutos. "Estava falando que se ele não ia embarcar, ninguém mais iria. Ele ficou parado na porta e ninguém passava", disse o empresário.