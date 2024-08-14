Briga entre passageiros no Aeroporto de Vitória atrasa voo para SP

Uma briga entre dois passageiros chamou atenção no Aeroporto de Vitória e acabou atrasando um voo da empresa Latam para São Paulo na noite de segunda-feira (12). Um vídeo mostra os homens já no chão, enquanto outros passageiros esperavam orientações da companhia aérea na área de embarque. Por conta do ocorrido, o voo previsto para 20h decolou às 21h08. A viagem prosseguiu normalmente, segundo a Latam, e a aeronave pousou às 22h37 em São Paulo.
A empresa aérea informou que solicitou apoio da Polícia Federal para realizar o desembarque de um passageiro no voo LA3637 (Vitória-São Paulo/Congonhas) em função de "comportamento indisciplinado". A PF foi demandada pela reportagem para informar o encaminhamento dado ao homem, mas não houve retorno até a publicação.
Em entrevista ao g1 ES, o empresário Felipe Campello, que fez a viagem para São Paulo, contou que a confusão começou pouco antes das 19h30 por problemas relacionados a bagagem. Um dos passageiros não poderia levar a mala, por isso criou o tumulto. O homem teria atrapalhado o embarque por cerca de 30 minutos. "Estava falando que se ele não ia embarcar, ninguém mais iria. Ele ficou parado na porta e ninguém passava", disse o empresário.
A Latam lamentou os transtornos causados e disse que adota todas as medidas de segurança, técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos. A Zurich Airport, empresa que administra o Aeroporto de Vitória, informou que a ocorrência foi atendida pela Polícia Federal.