Blitz flagra moto adulterada com adesivo na placa em Jaguaré

Uma situação inusitada foi flagrada durante uma blitz de trânsito em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Durante a fiscalização da Polícia Militar, uma moto com placa adulterada e um adesivo colado sobre a placa foi encontra estacionada na calçada. A corporação informou que o veículo foi apreendido. O condutor não estava no local e não foi localizado depois. A cena aconteceu no último dia 7.
Segundo o aspirante a oficial da PM, Lincoln Marcílio, as ações ajudam também no combate a crimes na cidade. “As operações de trânsito têm o intuito da parte administrativa, mas também atingem outras esferas da segurança pública. Em casos como esse veículo com a placa adulterada, são tomadas medidas criminais. Essas pessoas que estão com mandados de prisão em aberto ou com veículos com restrição de furto e roubo são encaminhadas para a delegacia”, disse.
Na última ação da PM, quatro motos foram apreendidas e 20 condutores, multados. Durante as operações neste ano, militares recuperaram 27 veículos roubados, apreenderam armas e munições e aplicaram mais de 300 multas em Jaguaré.
O objetivo das blitze, segundo a PM, é garantir a segurança do trânsito na cidade, reduzindo índices de acidentes e veículos irregulares nas estradas, além de impedir outros tipos de crimes.
*Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte