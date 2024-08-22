Blitz flagra moto adulterada com adesivo na placa em Jaguaré

Segundo o aspirante a oficial da PM, Lincoln Marcílio, as ações ajudam também no combate a crimes na cidade. “As operações de trânsito têm o intuito da parte administrativa, mas também atingem outras esferas da segurança pública. Em casos como esse veículo com a placa adulterada, são tomadas medidas criminais. Essas pessoas que estão com mandados de prisão em aberto ou com veículos com restrição de furto e roubo são encaminhadas para a delegacia”, disse.