Bebê queimado em hospital da Serra vai precisar de enxerto no pezinho

A família de José afirma que ele teve o pé queimado enquanto estava em berço aquecedor no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Crédito: Reprodução | Rede Social

O bebê que sofreu uma queimadura grave no pé logo após nascer no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, vai precisar passar por um enxerto. A informação foi confirmada pela mãe do menino, Sara Peisino Barboza, nesta segunda-feira (1º). José, que está internado no Hospital Infantil de Vitória, passou por novos procedimentos nesta tarde, incluindo a colocação de um cateter central, já que está com dificuldade para receber medicação pelas veias.

Segundo Sara, os médicos informaram que o enxerto ainda deve demorar a ser feito porque a lesão é profunda. Apesar da gravidade, a mãe disse que não houve comprometimento de estruturas importantes do pé da criança até o momento.

O caso aconteceu no dia 19 de agosto, poucas horas após o nascimento de José. A mãe denunciou em uma rede social que uma enfermeira teria colocado algodão aquecido dentro da meia do bebê para aquecê-lo, o que causou a queimadura. Desde então, o menino passou por duas cirurgias e segue em acompanhamento médico.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que abriu uma investigação interna e afastou preventivamente os profissionais envolvidos. O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) e o Ministério Público Estadual também apuram o caso. A Polícia Civil investiga o episódio por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.