Sesa manda afastar profissionais após bebê ser queimado em hospital na Serra

A Secretaria da Saúde (Sesa) determinou o afastamento dos profissionais potencialmente envolvidos no caso do recém-nascido que teve o pé queimado no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves , na Serra . O caso foi exposto pela mãe do bebê, Sara Peisino Barboza, na quinta-feira (21). Em nota, a Sesa explicou que a decisão foi tomada de forma preventiva até a conclusão da apuração sobre as circunstâncias que envolveram os ferimentos provocados no pequeno.

“Por ordem do Secretário de Estado da Saúde (Tyago Ribeiro Hoffmann), foi encaminhado ao setor de Auditoria da Sesa o pedido de abertura imediata de auditoria para que, no prazo máximo de 30 dias, apresente relatório conclusivo sobre o fato”, explicou a pasta. Na tarde desta sexta-feira (22), o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) informou que a técnica utilizada para controlar a temperatura do bebê, que levou ao ferimento, não existe nos protocolos da enfermagem.