Ataque a tiros mata adolescente e fere jovem em Conceição da Barra

O rapaz ferido foi quem procurou a PM, pedindo por ajuda, após ter sido baleado na região do ombro. Ele disse que um indivíduo realizou os disparos na direção dele. No local do crime, populares informaram que Rallyson também havia sido baleado e morto pelo mesmo suspeito.

“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.