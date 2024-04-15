Ataque a tiros mata adolescente e fere jovem em Conceição da Barra

Um adolescente de 14 anos morreu e um jovem de 26 ficou ferido durante um ataque a tiros no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (14). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que as vítimas estavam em um ponto de ônibus quando foram alvo dos disparos, e Rallyson Brito de Lima não resistiu aos ferimentos.
O rapaz ferido foi quem procurou a PM, pedindo por ajuda, após ter sido baleado na região do ombro. Ele disse que um indivíduo realizou os disparos na direção dele. No local do crime, populares informaram que Rallyson também havia sido baleado e morto pelo mesmo suspeito.
O corpo do adolescente foi encaminhado até o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.