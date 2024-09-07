Assembleia do ES cria grupo para propor medidas contra queimadas

Após o governador Renato Casagrande (PSB), decretar situação de emergência, neste sábado (7), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) anunciou a criação de um grupo de trabalho para o enfrentamento da crise hídrica e do aumento das queimadas. A medida será publicada no Diário do Poder Legislativo na próxima segunda-feira (9).
Segundo comunicado divulgado pelo presidente da Assembleia, Marcelo Santos, o grupo irá contar com os presidentes das Comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Segurança e irá sugerir medidas para mitigar os efeitos da crise e interagir com os diversos setores da sociedade capixaba. O presidente da Ales expressou preocupação com a situação do Estado e ainda ressaltou a necessidade de combater queimada irregulares. “É essencial evitar queimadas irregulares e denunciar focos de incêndio. Vamos mostrar a força e a união do povo capixaba", disse, na nota.
Sem chuvas há mais de 50 dias, o Estado sofre com um incêndio de grandes proporções registrado em Pancas, na Região Noroeste, que já dura quase uma semana. No período, uma área superior a 120 mil metros quadrados, o equivalente a cerca de 16 campos de futebol, já foi atingida pelo fogo.