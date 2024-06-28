Aquaviário ficará suspenso durante procissão marítima de São Pedro

O transporte aquaviário ficará suspenso na manhã deste domingo (30) das 8h às 12h em virtude da tradicional procissão marítima em homenagem a São Pedro, santo padroeiro dos pescadores. Após o fim da procissão, assim que a Baía de Vitória for liberada para a navegação, as lanchas voltam a operar normalmente, com o quadro horário de domingo.