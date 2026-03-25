Adolescente morre e outro fica ferido após confronto com a PM em Vitória
Um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Eduardo Gonçalves Cardoso, morreu e outro ficou ferido após um confronto com policiais militares no bairro Santos Dumont, em Vitória, no fim da tarde de terça-feira (24).
Segundo a Polícia Militar (PM), equipes realizavam patrulhamento quando receberam a informação, por volta das 17h30, de que um grupo armado ligado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) estaria no bairro — área onde o tráfico é dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Os criminosos teriam como objetivo atacar a região. Os policiais foram até o local e, em uma escadaria, encontraram seis suspeitos armados. Ainda de acordo com a corporação, houve troca de tiros.
Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram baleados. A PM informou que ambos estavam armados. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), na Capital, mas um deles, identificado como Carlos Eduardo, não resistiu aos ferimentos.
Ao todo, foram apreendidas duas pistolas, 25 munições de calibre 9mm, 17 munições de calibre .40, quatro estojos, 32 pinos de cocaína, quatro pedras de crack e 53 frascos de loló (veja na foto acima). O caso foi registrado na Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). A reportagem de A Gazeta aguarda retorno da Polícia Civil com mais informações.