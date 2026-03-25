Adolescente morre e outro fica ferido após confronto com a PM em Vitória

Material apreendido após confronto em Santos Dumont, Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Eduardo Gonçalves Cardoso, morreu e outro ficou ferido após um confronto com policiais militares no bairro Santos Dumont, em Vitória, no fim da tarde de terça-feira (24).

Segundo a Polícia Militar (PM), equipes realizavam patrulhamento quando receberam a informação, por volta das 17h30, de que um grupo armado ligado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) estaria no bairro — área onde o tráfico é dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Os criminosos teriam como objetivo atacar a região. Os policiais foram até o local e, em uma escadaria, encontraram seis suspeitos armados. Ainda de acordo com a corporação, houve troca de tiros.

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram baleados. A PM informou que ambos estavam armados. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), na Capital, mas um deles, identificado como Carlos Eduardo, não resistiu aos ferimentos.