Adolescente é baleado durante confronto entre policiais e suspeitos em Vitória

Um adolescente de 17 anos acabou baleado durante confronto entre policiais e suspeitos no bairro Gurigica, em Vitória, na noite de sábado (27). Após a ação, os militares apreenderam uma pistola, munições, drogas e rádios comunicadores (veja acima).
Segundo a corporação, os agentes realizavam patrulhamento na região quando viram suspeitos armados em uma escadaria. Os criminosos teriam atirado, momento em que houve confronto. Depois da troca de tiros, eles fugiram.
Em seguida, o adolescente foi localizado descendo as escadarias, ferido. Ele se rendeu e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Após receber alta, foi encaminhado à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle).
Lá, segundo a Polícia Civil, o rapaz assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas majorado. Após um familiar dele assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.