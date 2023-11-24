Adolescente é assassinado com tiro na cabeça em Sooretama

Um adolescente de 15 anos foi morto com um tiro na cabeça em uma rua no bairro Dalvo Loureiro, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de quinta-feira (23). Hugo Victor de Jesus Alves chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento (PA) do município, mas não resistiu aos ferimentos.
Ainda não há informações sobre como o crime aconteceu, nem qual seria a motivação e a autoria. A Polícia Militar informou que ao chegar no local percebeu que a vítima ainda estava com vida e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro. Hugo chegar a receber os primeiros socorros na unidade.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde foi necropsiado e depois liberado aos familiares. Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e detalhes das investigações não serão divulgados.