Adolescente atingida por bolada é recepcionada por amigos e família em Marataízes
Amigos e familiares da adolescente que foi hospitalizada após uma bolada prepararam uma recepção especial para ela em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na terça-feira (30). No mesmo dia, ela recebeu alta após ficar internada no Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.
Com direito a flores, cartazes e música, a homenagem aconteceu no momento em que Ludiely Fernandes Santos, de 14 anos, voltou para casa. "Sua força é inspiradora. Estamos muito felizes por sua recuperação", diz um dos cartazes.
A menor foi atingida acidentalmente por uma "bolada" na cabeça no dia 18 de setembro, em uma escola municipal. Por sofrer com epilepsia, ela teve uma crise convulsiva e precisou ser hospitalizada. Segundo a mãe de Ludielly, a doença é tratada desde que ela era bebê e estava controlada. Ela voltou a apresentar crises recentemente e vai retomar o acompanhamento com um neurologista.