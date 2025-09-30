Menina que levou bolada na cabeça em Marataízes recebe alta hospitalar
A adolescente que foi atingida com uma bola na cabeça em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, recebeu alta hospitalar e voltou para casa nesta terça-feira (30). A informação foi divulgada pela família da menina, que ficou internada por cerca de dez dias no Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. Ela deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na sexta-feira (26).
O incidente aconteceu após a menor ser atingida acidentalmente por uma "bolada" na cabeça na quinta-feira (18), em uma escola municipal em Marataízes. Ela sofre de epilepsia e teve uma crise convulsiva devido ao impacto, o que a fez ser hospitalizada.