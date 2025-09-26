Adolescente que levou bolada na cabeça em escola de Marataízes deixa a UTI

A adolescente de 14 anos que foi atingida com uma bola na cabeça em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, saiu da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta sexta-feira (26). De acordo com os familiares, a menina ficou sedada até a quarta-feira (24) e apresentou melhora. Ela segue internada no Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. A previsão é de que ela receba alta na próxima semana.