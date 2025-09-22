Adolescente que levou bolada na cabeça em escola de Marataízes segue internada
Publicado em 22/09/2025 às 16h42
Permanece internada a adolescente de 14 anos atingida com uma bolada na cabeça em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (22) por familiares, que disseram que ela contraiu uma infecção e continua na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim.
O incidente aconteceu na quinta-feira (18), em uma escola municipal. A menina foi atingida acidentalmente enquanto retornava para a sala de aula. No entanto, ela sofre com epilepsia e teve uma crise convulsiva devido ao impacto.