Acidente na Serra: trio elétrico tomba em ladeira de Taquara

Um acidente de trânsito não tão comum foi registrado na tarde desta quarta-feira (21) em uma das ladeiras do bairro Taquara, na Serra. Um trio elétrico tombou e ficou atravessado na pista.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar não foram acionadas pela ocorrência, mas a reportagem apurou que o veículo é de um candidato a vereador. Apesar do susto, não houve feridos, segundo ele. “Foram apenas danos materiais”, garantiu João Aliança. A dinâmica do acidente não foi informada nem se o veículo já foi retirado.