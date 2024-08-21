Motociclistas ficam feridos após acidente em Vitória

Dois motociclistas, de 40 e 46 anos, ficaram feridos após colidirem na Avenida Maruípe, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (21). Um vídeo registrado por uma câmera de segurança (veja acima) flagrou o momento que um dos condutores tenta fazer um retorno, entra na outra pista e acaba violentamente acertado pela motocicleta que seguia na mão contrária.
Segundo a Guarda Civil Municipal de Vitória, uma equipe esteve no local do acidente e agilizou o socorro das vítimas. Os condutores das motocicletas foram levados por uma ambulância do Corpo de Bombeiros para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde de ambos. O fluxo de veículos na região não foi prejudicado.
A ocorrência foi assumida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.