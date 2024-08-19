Acidente grave deixa uma pessoa morta na BR 101 em Ibiraçu

TV Gazeta no local do fato, a batida envolveu duas carretas e um carro. Uma motorista de 54 anos morreu em um grave acidente registrado por volta das 15h desta segunda-feira (19), na altura do quilômetro 222 da BR 101, em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo . Segundo apurações da reportagem dano local do fato, a batida envolveu duas carretas e um carro.

De acordo com a reportagem, o condutor de uma das carretas teria visto uma sinalização de obra antes de uma curva, momento em que freou o veículo. Com isso, um carro, modelo Chevrolet Ônix, que vinha logo atrás, bateu na carreta. Uma segunda, que estava atrás do Ônix, tentou frear, mas acabou batendo no automóvel, que acabou imprensado.

O motorista da segunda carreta, que bateu atrás do Ônix, foi socorrido e levado para o Hospital São Camilo, em Aracruz, com ferimentos na perna. O condutor do carro, por sua vez, foi a óbito no local do acidente.

Devido à colisão, a pista chegou a ficar interditada para quem seguia em direção à Grande Vitória. Às 17h30, a Eco101, concessionária que administra a via, informou que o trânsito no local flui em desvio nos dois sentidos. O corpo da vítima, que ainda não foi identificada, será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Em nota enviada à reportagem, a VIX Logística, onde a vítima era colaboradora, lamentou o ocorrido.

"De imediato, uma equipe multidisciplinar da VIX Logística se dirigiu ao local para prestar apoio aos envolvidos e acionou os órgãos competentes para atendimento policial e médico. Infelizmente, o colaborador que conduzia o carro veio a óbito. A VIX está prestando pleno apoio aos familiares do colaborador e está acompanhado a apuração das causas do acidente".