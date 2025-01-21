Acidente entre Transcol, caminhonete e moto acaba em morte no Contorno

"De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco 101, uma colisão transversal entre uma motocicleta, um carro de passeio e um ônibus foi registrada em Cariacica. Uma pessoa morreu e outras duas não se feriram. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância)", informou a concessionária.