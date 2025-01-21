Acidente entre Transcol, caminhonete e moto acaba em morte no Contorno

Um ônibus do sistema Transcol, uma caminhonete e uma motocicleta se envolveram em um acidente por volta das 10h desta terça-feira (21) no Km 289 da BR 101, trecho conhecido como Rodovia do Contorno, em Cariacica. Segundo a Eco101, o motociclista morreu no local. A faixa 1 Norte (sentido Cariacica em direção à Serra) da pista chegou a ficar interditada.
"De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco 101, uma colisão transversal entre uma motocicleta, um carro de passeio e um ônibus foi registrada em Cariacica. Uma pessoa morreu e outras duas não se feriram. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância)", informou a concessionária.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), responsável pelo coletivo, informou, na noite desta terça (21), que aguarda o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e o laudo da perícia técnica da Polícia Civil, que estiveram no local do acidente. "Motorista e passageiros não ficaram feridos."
A Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento.
Mais cedo, outros dois acidentes deixaram o trânsito complicado também na Rodovia do Contorno, em Cariacica. O primeiro deles foi registrado às 6h: um veículo tombou na pista. O segundo aconteceu menos de uma hora depois e a uma distância de cerca de um quilômetro, às 6h54, quando uma moto e um carro colidiram. Não houve feridos em nenhum dos dois casos, segundo informações da Eco101.