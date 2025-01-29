Acidente entre carro e van deixa ferido na BR 101 em Rio Novo do Sul

O motorista de um carro Chevrolet Onix ficou ferido em um acidente com uma van na tarde desta quarta-feira (29), no km 382 da BR 101, na altura de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, Sul do Espírito Santo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não divulgou a dinâmica do acidente, mas informou que o ferido foi socorrido por uma equipe do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, na mesma região. A Eco101, que administra a rodovia, foi procurada pela reportagem, mas não deu retorno até a publicação.