Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Vitória

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na tarde desta terça-feira (16) na Avenida Saturnino de Brito, no bairro Praia do Canto, em Vitória. As vítimas, que eram ocupantes da moto, foram atendidas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue).
A Guarda Municipal de Vitória foi acionada e informou que, após o atendimento às vítimas, as faixas da via foram liberadas e o trânsito voltou a fluir normalmente. Logo depois, uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar assumiu a ocorrência. A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes à corporação. Quando houver retorno, o texto será atualizado.