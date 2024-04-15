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Norte do ES

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em São Mateus

Com o impacto da batida, a vítima foi parar no acostamento; a moto que o jovem pilotava ficou no canteiro da rodovia
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

15 abr 2024 às 19:30

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 19:30

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em São Mateus
Moto foi arremessada para o canteiro do km 66 da BR 101, em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motociclista de 28 anos morreu após colidir com um caminhão na altura do km 66 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (15). Com o impacto da batida, o homem, que não teve a identidade revelada, foi parar no acostamento; a moto que ele pilotava ficou no canteiro da rodovia. A vítima, que era funcionária da Viação São Gabriel, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. 
Testemunhas relataram ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que o caminhão seguia sentido Norte, em direção à Bahia. O motociclista, por sua vez, estava cruzando a BR 101 para acessar os bairros. Testemunhas contaram que o caminhoneiro tentou frear, mas acabou atingindo a moto, arremessando a vítima a metros de distância. Eles disseram, ainda, que no momento do acidente o sinal do cruzamento estaria fechado. 
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda apura as causas do acidente. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, não houve interdição de pista. 
Ainda segundo apuração do repórter André Afonso, o motorista do caminhão foi autuado por não ter o registro do disco do tacógrafo das últimas 24 horas. Ele foi liberado para seguir viagem. 
Em nota, a Viação São Gabriel lamentou o ocorrido e enfatizou que está prestando o apoio necessário à família do funcionário. 
Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

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