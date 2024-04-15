Morre idoso atropelado há quase um mês em Cariacica; polícia investiga o caso

Luiz Carlos Tibério foi atropelado no dia 23 de março e morreu nesta segunda-feira (15) Crédito: Arquivo Pessoal

O idoso sofreu um traumatismo cranioencefálico e, nos últimos dias, os rins já não estavam mais funcionando, assim como a medula. Por volta das 8h40 desta segunda-feira (15), ele não resistiu.

À época, o filho contou que o pai, que trabalhava no período noturno como vigilante, voltava para a casa quando um carro que passava pela avenida manobrou, foi em direção ao idoso e o atingiu. “Não sei se foi de propósito ou se o motorista estava embriagado. Provavelmente foi de propósito, com maldade”, relatou o homem, que preferiu não se identificar.

O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança de comércios da região. Veja:

"Quero justiça pelo meu pai. Que os responsáveis sejam identificados e punidos" X - Filho de Luiz Carlos

Inicialmente, o caso havia sido encaminhado para a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). No entanto, após a análise das imagens, a equipe entendeu que se tratava de uma tentativa de homicídio. Diante dessa conclusão, o caso foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.