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Morre idoso atropelado há quase um mês em Cariacica; polícia investiga o caso

Vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico e, nos últimos dias, os rins e a medula já não funcionavam mais
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

15 abr 2024 às 15:38

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 15:38

Luiz Carlos Tibério foi atropelado no dia 23 de março e morreu nesta segunda-feira (15)
Luiz Carlos Tibério foi atropelado no dia 23 de março e morreu nesta segunda-feira (15) Crédito: Arquivo Pessoal
Luiz Carlos Tibério, o idoso de 63 anos que foi atropelado no dia 23 de março na Avenida Jerusalém, no bairro Nova Palestina, em Cariacica, morreu na manhã desta segunda-feira (15). A informação foi confirmada pelo filho dele.
O idoso sofreu um traumatismo cranioencefálico e, nos últimos dias, os rins já não estavam mais funcionando, assim como a medula. Por volta das 8h40 desta segunda-feira (15), ele não resistiu.
À época, o filho contou que o pai, que trabalhava no período noturno como vigilante, voltava para a casa quando um carro que passava pela avenida manobrou, foi em direção ao idoso e o atingiu. “Não sei se foi de propósito ou se o motorista estava embriagado. Provavelmente foi de propósito, com maldade”, relatou o homem, que preferiu não se identificar.
O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança de comércios da região. Veja: 
"Quero justiça pelo meu pai. Que os responsáveis sejam identificados e punidos"
X - Filho de Luiz Carlos 
Inicialmente, o caso havia sido encaminhado para a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). No entanto, após a análise das imagens, a equipe entendeu que se tratava de uma tentativa de homicídio. Diante dessa conclusão, o caso foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Nesta segunda-feira (15), a reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Civil sobre o andamento do caso. Em nota, a corporação disse que as investigações seguem na DHPP de Cariacica e que "os policiais estão trabalhando com afinco, todos os dias, com objetivo de prestar o melhor serviço aos parentes, não só desse caso, mas de todos que possuem inquérito em aberto nas unidades. Não há detalhes que possam ser divulgados, no momento. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações". 

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