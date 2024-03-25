Idoso fica em estado grave após ser atropelado em Cariacica; veja vídeo

“Não sei se foi de propósito ou se o motorista estava embriagado. Provavelmente foi de propósito, com maldade”, relatou o homem. O filho informou também que Luiz Carlos foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital. O idoso sofreu um traumatismo cranioencefálico e está em estado grave.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil esclareceu que a família esteve na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) nesta segunda-feira (25). Após a análise das imagens de câmeras de segurança de um comércio da região, a equipe entendeu que se tratou de uma tentativa de homicídio. Diante dessa conclusão, o caso foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.