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Crueldade

Idoso fica em estado grave após ser atropelado em Cariacica; veja vídeo

A vítima voltava do trabalho na manhã de sábado (23) quando foi atingida. Após a análise das imagens das câmeras de um comércio local, o caso foi registrado como tentativa de homicídio

Publicado em 25 de Março de 2024 às 18:46

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

25 mar 2024 às 18:46
Um idoso de 63 anos foi atropelado na manhã do último sábado (23) na Avenida Jerusalém, no bairro Vila Palestina, em Cariacica. O filho da vítima, que não quis ser identificado, contou à reportagem que o pai, que trabalha no período noturno como vigilante, voltava para a casa quando um carro que passava pela avenida manobrou, foi em direção ao idoso e o atingiu.
“Não sei se foi de propósito ou se o motorista estava embriagado. Provavelmente foi de propósito, com maldade”, relatou o homem. O filho informou também que Luiz Carlos foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital. O idoso sofreu um traumatismo cranioencefálico e está em estado grave.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil esclareceu que a família esteve na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) nesta segunda-feira (25). Após a análise das imagens de câmeras de segurança de um comércio da região, a equipe entendeu que se tratou de uma tentativa de homicídio. Diante dessa conclusão, o caso foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

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