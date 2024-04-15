Líder de facção criminosa da Bahia, 'Wolverine' é preso no Norte do ES

Um homem de 39 anos, identificado como Daniel dos Santos Silva, foi preso no balneário de Guriri, em São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, na última quarta-feira (10). Wolverine ou Vovô Urso, como era conhecido, era procurado pelas autoridades da Bahia e apontado como líder de uma facção criminosa. Além disso, o criminoso era suspeito de envolvimento em diversas mortes.
Denominada de "Operação Arktos" (palavra de origem grega que significa "urso", mesmo apelido que carrega o detido na operação), a ação foi realizada com base na investigação coordenada pelo Departamento de Investigação Criminal (Deic) da Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) e pela Força Integrada de Combate à Corrupção e Organização Criminosa (FICCO/BA) da Polícia Federal, que apontou para uma possível localização do criminoso na cidade de São Mateus.
Daniel foi preso após as equipes da Polícia Civil capixaba localizarem o veículo conduzido por ele perto um posto de gasolina em Guriri. Durante as buscas, ele apresentou uma habilitação em nome de José Carlos de Vera Nascimento, de Pernambuco. O próprio suspeito acabou afirmando que o documento era falso. Além disso, ele alegou que o carro era clonado, indicando possíveis sinais de remarcação no chassi, o que ainda será confirmado pela perícia.
Depois de abordarem o veículo, as equipes fizeram buscas no imóvel onde Daniel estava morando, em Guriri. No local foram apreendidos nove aparelhos celulares, que serão encaminhados para análise de dados pela perícia.
Daniel foi levado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado por uso de documento falso e por adulteração veicular, além do cumprimento de três mandados de prisão por homicídio, roubo, extorsão e sequestro. Ele foi encaminhado ao sistema prisional capixaba, permanecendo à disposição da Justiça.