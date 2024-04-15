Suspeito de estuprar menina é preso com armas em casa em Piúma

Homem de 46 anos suspeito de estuprar menina de 13 anos é preso em Piúma Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um homem de 46 anos, suspeito de estuprar a vizinha, uma adolescente de 13 anos, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. O abuso, segundo a Polícia Civil, continua em investigação, mas ele foi autuado por posse ilegal de uma pistola calibre 380 e uma espingarda, encontradas na casa dele na manhã da última sexta-feira (12).

Segundo informações da Polícia Civil, um conselheiro tutelar foi à delegacia e contou que foi acionado no pronto-socorro da cidade. A enfermeira da unidade disse que a adolescente, de 13 anos, havia sido abusada por um vizinho. O Conselho Tutelar levou a menina, acompanhada da mãe, para relatar o caso na delegacia.

Em depoimento, a vítima relatou que na residência do suspeito havia uma arma de fogo e que, inclusive, já havia ouvido disparos vindos da casa do vizinho. Uma equipe delegacia de Piúma procurou o suspeito e, ao ser questionado sobre a arma, ele disse que o objeto estava na sua casa e, inicialmente, alegou que pertencia ao pai dele.

Na casa do suspeito, foi apreendida uma pistola calibre 380 e oito munições intactas. Em seguida, foi perguntado sobre a existência de mais armas no local e ele indicou que na casa do pai dele havia uma espingarda velha, que também foi apreendida.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes. Durante a audiência de custódia, o juiz converteu o flagrante em prisão preventiva.