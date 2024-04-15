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Investigação

Suspeito de estuprar menina é preso com armas em casa em Piúma

Caso ocorreu na última sexta-feira (12); na casa do suspeito, foram apreendidas uma pistola calibre 380 e oito munições intactas, e uma espingarda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2024 às 13:35

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 13:35

Homem de 46 anos suspeito de estuprar menina de 13 anos é preso em Piúma
Homem de 46 anos suspeito de estuprar menina de 13 anos é preso em Piúma Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Um homem de 46 anos, suspeito de estuprar a vizinha, uma adolescente de 13 anos, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. O abuso, segundo a Polícia Civil, continua em investigação, mas ele foi autuado por posse ilegal de uma pistola calibre 380 e uma espingarda, encontradas na casa dele na manhã da última sexta-feira (12).
Segundo informações da Polícia Civil, um conselheiro tutelar foi à delegacia e contou que foi acionado no pronto-socorro da cidade. A enfermeira da unidade disse que a adolescente, de 13 anos, havia sido abusada por um vizinho. O Conselho Tutelar levou a menina, acompanhada da mãe, para relatar o caso na delegacia.
Em depoimento, a vítima relatou que na residência do suspeito havia uma arma de fogo e que, inclusive, já havia ouvido disparos vindos da casa do vizinho. Uma equipe delegacia de Piúma procurou o suspeito e, ao ser questionado sobre a arma, ele disse que o objeto estava na sua casa e, inicialmente, alegou que pertencia ao pai dele.
Na casa do suspeito, foi apreendida uma pistola calibre 380 e oito munições intactas. Em seguida, foi perguntado sobre a existência de mais armas no local e ele indicou que na casa do pai dele havia uma espingarda velha, que também foi apreendida.
O suspeito foi encaminhado à delegacia, autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes. Durante a audiência de custódia, o juiz converteu o flagrante em prisão preventiva.
Segundo a Polícia Civil, a adolescente foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. “As investigações relacionadas ao estupro de vulnerável estão em andamento. Outros detalhes não serão repassados em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece o sigilo nos casos envolvendo menores de idade”, informou a corporação por meio de nota.

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