Dez traficantes do Espírito Santo estão escondidos no RJ, diz polícia

Bairros da Penha e São Benedito, na Capital, onde fica a sede do Primeiro Comando de Vitória (PCV) Crédito: Fernando Madeira

O Globo, nesta segunda-feira (15). As identidades deles não foram divulgadas. Cerca de dez traficantes do Espírito Santo estão escondidos no Complexo do Alemão, comunidade localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro . Todos eles são integrantes da facção Comando Vermelho, que, em solo capixaba, é ligada ao Primeiro Comando de Vitória ( PCV ). A informação é da Polícia Civil carioca (PCERJ) e foi publicada pelo jornal, nesta segunda-feira (15). As identidades deles não foram divulgadas.

A busca pelos criminosos no Rio envolveu uma operação conjunta com outros estados em dezembro do ano passado. Na ação, houve a tentativa de prender cinco suspeitos em Nova Holanda, no Complexo da Maré, também na Zona Norte carioca, mas nenhum deles foi encontrado.

A ida de traficantes capixabas para o Rio acontece, principalmente, com chefes do tráfico e pessoas diretamente ligadas a eles, contou o superintendente regional Norte da Polícia Civil do Espírito Santo, Fabrício Dutra, ao jornal O Globo.

O principal fator do deslocamento, segundo estudo feito pela polícia capixaba, é o financeiro. “Segundo os relatórios de inteligência, eles pagam por essa hospedagem. Percebemos que aqueles chefes mais altos, que movimentam uma certa quantidade de dinheiro no mundo do tráfico de drogas e de armas, preferem o Rio”, explicou Dutra.

Comandam mesmo de longe

A PCERJ explicou que o processo de migração também acontece depois que os bandidos têm a prisão decretada, mas sem interferência no controle do tráfico: isso porque eles continuam atuando, repassando ordens por meio de outros integrantes das quadrilhas ou de advogados.

Minas Gerais, Ceará, Amazonas, Pará e Além do Espírito Santo, traficantes de outros seis estados se abrigam na região: Bahia Goiás . Ao todo, das sete regiões, 101 traficantes estão no Rio de Janeiro.

Presos no ES

A prisão mais recente é do Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo , então criminoso mais procurado do Estado, no bairro Bonfim, em Vitória, encontrado pela polícia em março deste ano.