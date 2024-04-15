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Dez traficantes do Espírito Santo estão escondidos no RJ, diz polícia

Todos fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho, que, aqui no Estado, é ligada ao Primeiro Comando de Vitória (PCV)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2024 às 15:16

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 15:16

Bairros da Penha, Bonfim e São Benedito
Bairros da Penha e São Benedito, na Capital, onde fica a sede do Primeiro Comando de Vitória (PCV) Crédito: Fernando Madeira
Cerca de dez traficantes do Espírito Santo estão escondidos no Complexo do Alemão, comunidade localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. Todos eles são integrantes da facção Comando Vermelho, que, em solo capixaba, é ligada ao Primeiro Comando de Vitória (PCV). A informação é da Polícia Civil carioca (PCERJ) e foi publicada pelo jornal O Globo, nesta segunda-feira (15). As identidades deles não foram divulgadas. 
A busca pelos criminosos no Rio envolveu uma operação conjunta com outros estados em dezembro do ano passado. Na ação, houve a tentativa de prender cinco suspeitos em Nova Holanda, no Complexo da Maré, também na Zona Norte carioca, mas nenhum deles foi encontrado.
A ida de traficantes capixabas para o Rio acontece, principalmente, com chefes do tráfico e pessoas diretamente ligadas a eles, contou o superintendente regional Norte da Polícia Civil do Espírito Santo, Fabrício Dutra, ao jornal O Globo.

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O principal fator do deslocamento, segundo estudo feito pela polícia capixaba, é o financeiro. “Segundo os relatórios de inteligência, eles pagam por essa hospedagem. Percebemos que aqueles chefes mais altos, que movimentam uma certa quantidade de dinheiro no mundo do tráfico de drogas e de armas, preferem o Rio”, explicou Dutra.
Um dos traficantes capixabas que utilizou desta tática foi Luan Gomes Faria, o Kamu, um dos irmãos Vera, liderança do  Terceiro Comando Puro (TCP), preso em novembro de 2023. Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o delegado Romualdo Gianordoli, superintendente de Polícia Especializada (SPE), revelou que o criminoso foi localizado após vir do Rio, onde pagava taxa para morar, para recolher dinheiro. 

Comandam mesmo de longe

A PCERJ explicou que o processo de migração também acontece depois que os bandidos têm a prisão decretada, mas sem interferência no controle do tráfico: isso porque eles continuam atuando, repassando ordens por meio de outros integrantes das quadrilhas ou de advogados.
Além do Espírito Santo, traficantes de outros seis estados se abrigam na região: BahiaMinas GeraisCearáAmazonasPará e Goiás. Ao todo, das sete regiões, 101 traficantes estão no Rio de Janeiro. 

Presos no ES

Entre 2023 e 2024, chefes de organizações criminosas foram presos em terras capixabas após um período de abrigo no Rio. Gabriel Gomes Faria, o Buti, e Luan Gomes Faria, o Kamu, chefes do Terceiro Comando Puro (TCP), entraram no sistema prisional do Espírito Santo, respectivamente, em outubro e novembro de 2023. O terceiro irmão, Bruno Gomes Faria, o Nono, ainda está sendo procurado pela Polícia Civil.
A prisão mais recente é do Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, então criminoso mais procurado do Estado, no bairro Bonfim, em Vitória, encontrado pela polícia em março deste ano.
Todos os três também já se abrigaram no Rio de Janeiro durante o período em que comandavam, de acordo com a corporação capixaba.

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